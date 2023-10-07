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Держава виплатила 97 мільйонів допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС

Субота, 7 жовтня 2023, 16:50 - Ігор Пилипів

Уряд виплатив понад 97 млн грн державної допомоги постраждалим від підтоплення на Херсонщині та Миколаївщині. 

Про це повідомляє пресслужба міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. 

Виплати стосуються одноразової матеріальної допомоги у розмірі 5 тис грн від держави особам, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС.

"Станом на 5 жовтня таку фінансову підтримку отримали постраждалі мешканці Херсонської та Миколаївської областей на загальну суму більш ніж 97,5 мільйона гривень. Таким чином, держдопомогу вже виплачено 18 482 жителям Херсонщини та 1035 – Миколаївщини", – йдеться в повідомленні. 

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У міністерстві зазначають, що заяви на цю грошову допомогу від держави приймаються до 31 жовтня 2023 року включно. Її можуть отримати люди, які на момент підриву ГЕС проживали (були зареєстровані/задекларовані) в населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали підтоплення. 

Включно з тими, хто після 6 червня поточного року виїхав із підтоплених районів тимчасово окупованої території Лівобережжя на підконтрольну Україні територію. 

Нагадаємо:

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Раніше повідомлялось, що 200 населених пунктів, в яких проживає 1,4 млн осіб, вже визнано такими, які постраждали від повені, що утворилася внаслідок підриву Каховської ГЕС, і мають право на отримання компенсації.

Каховська ГЕС війна
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Економічна правда
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