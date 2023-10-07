Європа накопичила рекордні запаси газу перед зимою

Європа змогла накопичити рекордну кількість природного газу в сховищах, щоб пройти опалювальний без загрози дефіциту чи повторення високих цін минулого року.

Про це пише Reuters.

Згідно з даними Gas Infrastructure Europe (GIE), 30 вересня запаси газу в ЄС та Великій Британії становили 1096 терават-годин (ТВт-год).

На завершення основного літнього сезону поповнення запаси на 172 ТВт-год (19%) вищими від середнього сезонного значення за попередні десятиріччя.

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Сховища були заповнені на 96%, що є другим найвищим показником після 2019 року, у порівнянні з десятирічним сезонним середнім показником у 87%.

"Високий рівень стартових запасів у поєднанні з новими терміналами для імпорту СПГ і деякою кількістю додаткового газу, що зберігається в Україні, повинні забезпечити комфортні запаси незалежно від погоди взимку 2023/24", – йдеться в повідомленні.

Додається, що ціни на газ залишаються високими порівняно з роками до вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. У реальному вираженні ціни приблизно на 55% вищі за середні за 2010-2020 роки.

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Нагадаємо:

Біржові ціни на газ у Європі вранці 11 вересня зросли більш ніж на 5% до 404 доларів за тисячу кубометрів.