Фонд держмайна продав "Волиньторф" за понад 200 мільйонів: хто покупець

фото: фдму

Фонд держмайна (ФДМУ) продав майно державного підприємства "Волиньторф" - за нього запропонували 212,2 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Стартова ціна була 190,2 млн грн. Для участі в аукціоні необхідно було сплатити гарантійний (38 млн грн) і реєстраційний (1340 грн) внески.

"Пропозицію подав лише один потенційний інвестор. У відповідності з законодавством, він і має право придбати актив шляхом викупу", - йдеться у повідомленні.

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За даними на сайті Прозорро.Продажі, єдиним учасником торгів стало ТОВ "Агробіостандарт", зареєстроване у Теребовлі Тернопільської області, основний вид її діяльності - надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання.

На суму 212,2 млн грн, яку запропонував інвестор, також буде нарахований ПДВ в розмірі 20%. Таким чином, остаточна сума, яку він має сплатити за об'єкт, - 254,7 млн грн. Також підприємство має борги на суму приблизно 20 млн гривень, які має сплатити новий власник.

"Покупець повинен продовжити надавати послуги з постачання теплової енергії споживачам, з якими "Волиньторф" уклав відповідні договори; сплатити протягом 6 місяців борги із заробітної плати та перед бюджетом; не звільняти працівників протягом 6 місяців", - додали у Фонді.

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Зазначається, що "Волиньторф" спеціалізується на виробництві торф'яних брикетів. За перше півріччя 2023 року воно отримало 90,4 млн грн доходу, за весь 2022 рік - 200 млн грн.

Станом на 30 червня 2023 року поточна кредиторська заборгованість "Волиньторфу" становила 20,2 млн грн (зокрема, за розрахунками з бюджетом 8,9 млн грн, за розрахунками з оплати праці - 2,6 млн грн).

Нагадаємо:

Раніше Фонд держмайна (ФДМУ) анонсував, що 6 жовтня проведе приватизаційний аукціон з продажу державного підприємства "Волиньторф", стартова ціна - 190,2 млн грн (без ПДВ)