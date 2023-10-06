Наступний тиждень розпочнеться зі зміцнення гривні до долара

Національний банк встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 9 жовтня 2023 року.

Відповідні дані опубліковано на сайті регулятора.

Зокрема, НБУ зміцнив офіційний курс щодо долара до 36,5827 грн/1 долар. Для порівняння, на 6 жовтня офіційний курс до долара становив 36,6216/1 долар.

Водночас, щодо євро гривня на початку наступного тижня подешевшає до 38.6533/1 долар. Станом на 6 жовтня офіційний курс до євро становив 38.5406/1 долар.

Реклама:

Нагадуємо:

Національний банк з 3 жовтня скасував фіксований курс та оголосив про перехід у режим керованої гнучкості обмінного курсу.

Національний банк встановив офіційний курс гривні на 4 жовтня - вперше, після скасування фіксованого курсу, яке відбулося з 3 жовтня.

Реклама:

Читайте також: Більше не фіксований. НБУ перейшов до гнучкого курсу. Що буде з гривнею?