У Кубракова хочуть повернути контроль над коштами на відбудову - УП

Мінвідновлення спробує провести через Верховну Раду зміни до Бюджетного кодексу, що передбачають створення постійно діючого Нацфонда відновлення, який буде відповідати за розподіл видатків на відбудову з Резервного фонду та міжнародної допомоги.

Про це йдеться в статті УП з посиланням на власні джерела.

За даними УП, незабаром депутати запропонують внести зміни до статті 24 Бюджетного кодексу - "Резервний фонд бюджету". Це буде зроблено через поправки до законопроєкту №10037.

Поправки насправді були ініційовані в Мінвідновлення і ними передбачається створення постійно діючого Нацфонду, який буде відповідати за розподіл видатків на відбудову.

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У цьому Фонді хочуть об'єднати нині розпорошену міжнародну допомогу на заходи з відновлення, гроші із загального фонду держбюджету на відбудову та інші потенційні джерела.

А кошти з цього фонду виділятимуть відповідно до пріоритетності проєктів, як це зараз працює у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії.

Проте діяльність нині діючого Фонду ліквідації наслідків збройної агресії була передбачена державним бюджетом-2023 і його фінансування завершиться разом з бюджетною програмою на 2023 рік.

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Якщо раніше цими коштами опікувалось Мінвідновлення, то з 2024 року усі непередбачувані капітальні видатки будуть здійснюватися за запитами в рамках окремих рішень уряду через Резервний фонд бюджету.

Саме через нього в "ручному режимі" наступного року планують проводити відбудову критичної інфраструктури – від доріг і мостів до водогонів та споруд захисту енергетичних об'єктів.

Утім, ситуацію можуть поміняти правки до Бюджетного кодексу, якщо їх вдасться провести через парламент.

УП не змогла отримати офіційну позицію віцепрем'єра Олександра Кубракова з цього питання.

Але джерела в його команді пояснюють, що створення Нацфонду - це механізм прозорості та зниження корупційних ризиків, який створюється для контролю витрат з Фонду відновлення й отримав схвальні відгуки від міжнародних донорів.

Нагадуємо:

В Україні планується рекордний перетік бюджету з Мінвідновлення до Мінстратегпрому, а відтак, кардинально зміняться державні пріоритети та їх фінансування.

Україна входить у новий виток війни з Росією, коли ставка робиться на довгострокове протистояння. Це потребує від країни нарощування спроможностей у випуску власної зброї.

Водночас це означає, що бюджет Міністерства відновлення Олександра Кубракова на наступний рік зазнає трикратного зменшення. Тобто, фінансування Мінвідновлення та підпорядкованого йому Агентства відновлення "поріжуть" зі 119 до 39 мільярдів на двох.

Щодо Мінвідновлення, то, як стверджують джерела, їм доведеться шукати гроші самотужки для покриття трикратного зменшення бюджету міністерства та Агентства відновлення у порівнянні з нинішнім роком.