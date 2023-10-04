Китай висловив невдоволення ЄС після офіційного початку розслідування щодо субсидій на електромобілі

Китай був "дуже незадоволений" антисубсидійним розслідуванням, оскільки йому бракувало належних доказів і воно не відповідало правилам Світової організації торгівлі.

Про це йдеться в заяві Міністерства торгівлі КНР, пише China Daily.

"Це розслідування щодо компенсаційного мита з Європи ґрунтується лише на суб’єктивних припущеннях щодо так званих субсидій і загроз збитків. У ньому немає достатніх доказів на його підтримку та воно суперечить відповідним правилам СОТ, і Китай категорично цим не задоволений", – заявив речник відомства.

Європейська сторона вимагала від Китаю проведення консультацій протягом дуже короткого періоду часу, але не надала "ефективних консультаційних матеріалів", що завдало шкоди правам та інтересам Китаю, додав речник.

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Китай закликав європейську сторону зважено використовувати заходи торговельного захисту, виходячи з загальної картини підтримки стабільності глобальних промислових ланцюгів і ланцюгів поставок і всебічного стратегічного партнерства між Китаєм та Європейським Союзом.

Китай також заохочує поглиблене співробітництво з Європою в новій енергетичній галузі, представленій електромобілями, і створення справедливого, недискримінаційного та передбачуваного ринкового середовища для спільного розвитку китайсько-європейської індустрії електромобілів.

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Нагадаємо:

Розслідування ЄС щодо субсидій для електромобілів у Пекіні має на меті захистити його автовиробників від потоку дешевих китайських автомобілів.

Але якщо це призведе до взаємних тарифів, три німецькі виробники авто преміум-класу ризикують зазнати великих втрат.

Комісар Європейського Союзу з питань торгівлі заявив, що наплив електромобілів з Китаю впливає на рішення щодо відстрочки введення мит на електромобілі, що постачаються між ЄС і Великою Британією.