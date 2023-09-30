Керівник торгівлі ЄC: Мита на електромобілі після Brexit підуть лише на користь Китаю

Наплив електромобілів з Китаю впливає на рішення щодо відстрочки введення мит на електромобілі, що постачаються між ЄС і Великою Британією.

Про це заявив комісар Європейського Союзу з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс, пише Bloomberg.

Згідно з угодою після Brexit, з січня буде введено 10% мито на будь-які електромобілі, що торгуються між ЄС і Великою Британією, якщо менше 45% їх вартості надходить з двох регіонів.

Автомобільна промисловість чинить тиск на блок з 27 країн, щоб продовжити цей термін, оскільки наразі вони постачають більшість акумуляторів для електромобілів – зазвичай близько 40% вартості автомобіля – з Азії, пише видання.

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Згідно з оцінками галузі, це мито зробить європейські електромобілі дорожчими – вони обійдуться сектору в 4,3 мільярда євро. Це також посилить занепокоєння в Брюсселі, що автомобільна промисловість Китаю має несправедливу цінову перевагу в результаті субсидій.

"Ми сподіваємося, що ми зможемо уникнути мит. Якщо ЄС і Велика Британія зараз запровадять тарифи один на одного, це не допоможе нашій промисловості — тільки Китаю", – стверджує Домбровскіс.

Британські та європейські автовиробники хочуть продовжити запланований період поетапного впровадження на три роки, що дасть більше часу для розвитку ланцюга постачання акумуляторів у регіоні. Брюссель рішуче намагався уникати змін до тексту Угоди про торгівлю та співпрацю після Brexit, щоб це не відкрило двері для інших переглядів.

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Комісар, який був у Китаї на початку вересня для обговорення питань торгівлі, підтвердив, що в рамках антисубсидійного розслідування ЄС щодо китайських електромобілів інші бренди, зокрема, Tesla Inc, можуть зіткнутися зі штрафними митами за те, що вони скористаються підтримкою Китаю та експортують до Європи.

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Нагадаємо:

Розслідування ЄС щодо субсидій для електромобілів у Пекіні має на меті захистити його автовиробників від потоку дешевих китайських автомобілів.

Але якщо це призведе до взаємних тарифів, три німецькі виробники авто преміум-класу ризикують зазнати великих втрат.





