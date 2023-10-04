Нацбанк покращить прогноз по інфляції та ВВП на цей рік

Національний банк перегляне цьогорічний прогноз по інфляції у бік зниження, а щодо ВВП - у бік збільшення.

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук, передає Forbes.

За словами топменеджера регулятора, в останні місяці інфляція знижується стрімкіше, ніж закладено у липневому макропрогнозі.

"По інфляції ми однозначно переглядатимемо прогноз на цей рік у бік зниження (липневий прогноз передбачав 10,6% на кінець 2023 року та 8,5% – на кінець 2024-го). В останні місяці вона знижується стрімкіше, ніж ми закладали у липневий макропрогноз", – повідомив він.

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Також кращою, ніж очікував НБУ, є ситуація з ВВП (у липневому макропрогнозі регулятор закладав зростання ВВП цьогоріч на 2,9%).

"Ми бачимо дуже хорошу ситуацію у сільському господарстві. Це один із факторів, чому інфляція нижча цього року – через високий врожай і зернових, і олійних, і овочей та фруктів", – зазначив він.

Також економіка продовжує демонструвати високу стійкість до воєнної часу.

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Крім цього Нацбанк, з високою ймовірністю, переглядатиме прогноз міжнародних резервів у бік підвищення.

Нагадуємо:

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) зберіг свій травневий прогноз щодо зростання економіки України на 2023-2024 роки.