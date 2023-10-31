Виробник чипів Broadcom готується завершити поглинання VMware за понад $60 мільярдів до кінця листопада

reuters

Американська компанія з розробки напівпровідникової продукції Broadcom Inc. та виробник програмного забезпечення VMware Inc. заявили, що їх злиття вартістю 61 мільярд доларів буде завершено до дедлайну, який спливає 26 листопада.

Про це пише Bloomberg.

Цією заявою вони намагаються заспокоїти інвесторів, поки Китай затягує з перевіркою угоди, пише агентство.

У спільній заяві в понеділок 30 довтня не повідомили, наскільки вони близькі до отримання схвалення китайських регуляторів - останньої серйозної перешкоди на шляху до закриття угоди.

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Але вони заявили, що немає "жодних юридичних перешкод" для закриття угоди згідно з американським законодавством про злиття. Дедлайн на закриття угоди закінчується 26 листопада. До минулого місяця компанії стверджували, що очікують закриття угоди до 30 жовтня.

"Злиття американського виробника мікросхем і компанії з розробки хмарного програмного забезпечення, одне з найбільших технологічних злиттів в історії, може стати ще однією жертвою ескалації боротьби між США і Китаєм за технологічне домінування.

Нещодавно Вашингтон посилив експортні обмеження, спрямовані на блокування доступу Китаю до високопродуктивних напівпровідників. Тим часом є ознаки того, що новий смартфон, розроблений китайською компанією Huawei Technologies Co. з використанням передового чипа, з'їдає продажі серії iPhone 15 від Apple Inc", - пише Bloomberg.

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За останні роки китайські регулятори зірвали кілька великих угод зі злиття, затягуючи з отриманням необхідних дозволів, оскільки країна є найбільшим у світі покупцем багатьох технологічних продуктів, включаючи напівпровідники. Останній приклад - корпорація Intel відмовилася від спроби придбати компанію Tower Semiconductor Ltd. вартістю 5,4 мільярда доларів після того, як не змогла вчасно отримати дозвіл.

Минулого року DuPont de Nemours Inc. відмовилася від запропонованого придбання Rogers Corp. вартістю 5,2 мільярда доларів після того, як не змогла вчасно отримати дозвіл від Пекіна.

У 2018 році американська Qualcomm Inc. скасувала пропозицію про купівлю нідерландського виробника мікросхем NXP Semiconductors NV вартістю 44 мільярди доларів після тривалої перевірки з боку Державної адміністрації з регулювання ринку Китаю.

У своїй заяві в понеділок Broadcom і VMware зазначили, що угода вже отримала юридичний дозвіл на інших великих ринках, включаючи ЄС, Британію, Південну Корею і Японію.

Financial Times раніше повідомляла, що антимонопольним регуляторам Китаю може знадобитися більше часу для схвалення угоди, враховуючи посилення санкцій США щодо чипів, що призвело до падіння акцій VMWare нижче ціни пропозиції.

Неможливість отримати схвалення Китаю може стати значною перешкодою для Broadcom, яка отримує близько 35% своїх доходів з цієї країни. Якщо злиття буде припинено через те, що поглинання не отримає схвалення регуляторних органів вчасно, Broadcom може бути змушена заплатити 1,5 мільярда доларів за зрив угоди згідно з умовами договору.

Головний виконавчий директор Broadcom Хок Тан має намір зробити VMware центральним елементом своїх програмних операцій після того, як раніше придбав CA Technologies та компанію з розробки корпоративної безпеки Symantec Corp.

Компанія VMware, заснована в 1998 році, була піонером у розробці програм віртуалізації, які консолідували додатки та робочі навантаження на меншій кількості серверних комп'ютерів. Це нововведення полегшило роботу серверів з декількома програмами.

Якщо компанія не отримає схвалення Китаю, це буде вже другий випадок, коли Broadcom опиниться в пастці напруженості у відносинах між США та Китаєм. У 2018 році колишній президент Дональд Трамп заблокував поглинання корпорацією Qualcomm компанії Broadcom вартістю 117 мільярдів доларів, зірвавши угоду, яка ретельно вивчалася через потенційну загрозу національній безпеці США.

Указ Трампа з'явився в той час, коли Broadcom саме переносила свою штаб-квартиру з Сінгапуру до США.

VMware погодилася на поглинання в травні 2022 року, встановивши рекорд для поглинання виробником чипів. Найбільшою попередньою покупкою було поглинання Advanced Micro Devices Inc. компанії Xilinx Inc. за 34,1 мільярда доларів.

У разі закриття, угода між Broadcom та VMware на 61 млрд дол стане третьої найбільшою в історії після поглинань Dell/EMC (67 млрд дол) та Microsoft/Activision Blizzard (69 млрд дол).

Економічна правда