У рамках програми "Власна справа" українці отримали від держави 59 мільйонів 

У рамках програми "Власна справа" майже 150 ветеранів та членів їхніх родин отримають від держави 59 мільйонів гривень грантів на розвиток бізнесу.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки України.

Зокрема, переможцями 13-тої хвилі подачі заявок стали 12 ветеранів або членів родин учасників бойових дій. Вони отримають 5 млн грн на старт або розвиток свого бізнесу.

70% переможців за грантові кошти планують відкрити нові компанії, 30% – витратять їх на придбання обладнання та устаткування для розширення можливостей діючого бізнесу.

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Мінекономіки

На грантові кошти переможці планують, зокрема, відкрити кафе-кондитерську, барбершоп, ветеринарну амбулаторію, ферму для вирощування наживки для риболовлі, магазин з продажу продуктів харчування та господарських товарів, велосипедну майстерню, СТО.

Що стосується масштабування бізнесу, то ветерани планують розширити спектр послуг майстерні з ремонту мобільних телефонів та планшетів, збільшити асортимент та обсяги виготовлення виробів з вишивкою, розширити можливості клінінгової компанії.

Нагадаємо:

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Уряд запустив нову грантову програму для ветеранів на старт або розвиток власного бізнесу. Заявки на отримання гранту потрібно подавати через портал "Дія".

Програма передбачає надання грантів учасникам бойових дій або особам з інвалідністю внаслідок війни, а також іншому з їх подружжя на суму 250 тис грн, 500 тис грн або 1 млн грн.

Останні два гранти надаються за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти в свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

У 2024 році уряд вдвічі збільшить фінансування програми мікрогрантів для розвитку бізнесу. У Мінекономіки планують видати грантів на 3,5 мільярда гривень.















