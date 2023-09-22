Крок до виконання "маяка" МВФ: Кабмін змінив власника Оператора ГТС

Кабінет міністрів передав Міненерго частку в статутному капіталі Оператора ГТС України, якою володіли "Магістральні газопроводи України".

Про це повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

Кабмін передав повноваження з управління корпоративними правами відповідно до закону "Про оптимізацію структури власності оператора газотранспортної системи України", який набув чинності на початку вересня.

Як йшлося в дайджесті SOE Weekly, набуття чинності цього закону дозволяє Міністерству енергетики внести зміни до статуту "ОГТСУ", хоча й із запізненням у півтора місяці.

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Закон дозволяє впровадити належне корпоративне управління в "ОГТСУ". Цей процес складається з двох етапів.

На першому етапі "МГУ" приєднуються до "ОГТСУ", припиняючи своє існування як окремий суб'єкт господарювання. В результаті цього Міністерство енергетики стає прямим власником "ОГТСУ". Також, вносяться зміни до статуту компанії, які запроваджують наглядову раду як орган управління "ОГТСУ".

Після завершення процедури приєднання новий склад наглядової ради "ОГТСУ" має бути призначено до 31 жовтня 2023 року. До того часу обов'язки наглядової ради "ОГТСУ" виконуватимуть нинішні члени наглядової ради "МГУ".

5 вересня розпочалась процедура ліквідації юридичної особи "Магістральних газопроводів України" ("МГУ").

Україна пообіцяла МВФ завершити реформу корпоративного управління "ОГТСУ" до кінця жовтня 2023 року. Згідно з цим зобов'язанням, українська влада має передати корпоративні права "ОГТСУ" від "МГУ" безпосередньо до Міністерства енергетики та прийняти новий статут "ОГТСУ".

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Статут мав бути розроблений спільно з українським енергетичним регулятором та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства і затверджений ще до кінця липня 2023 року - це "структурний маяк", перенесений з березневого Меморандуму з МВФ.

Економічна правда