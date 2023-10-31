Шкільне харчування поєднають із новітніми технологіями: Кабмін затвердив стратегію реформи
Кабінет міністрів затвердив стратегію реформування системи шкільного харчування на 2023-2027 роки.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки.
Стратегія визначає план дій на 2023-2024 роки, пріоритетні напрямки роботи до 2027 року та операційні завдання.
"Ухвалення цього документа є одним із найважливіших кроків у процесі зміни та переформатування системи організації харчування в закладах освіти та забезпечення дітей якісною та поживною їжею", - повідомляє Міносвіти.
Зокрема, йдеться про чотири стратегічні цілі реформи:
- достатність фінансового ресурсу в замовників для закупівель харчових продуктів або послуг з організації харчування;
- відновлення та модернізація харчоблоків закладів освіти з використанням новітніх технологічних процесів, покращення показників енергоефективності;
- забезпечення органів місцевого самоврядування та закладів освіти достатнім штатом кваліфікованих працівників, які якісно та безпечно організовують харчування та сприяють формуванню в учнів здорових харчових звичок;
- свідомий вибір українцями здорового харчування.
"Стратегічна мета реалізації чотирьох цілей реформи - забезпечити різноманітне, збалансоване та якісне харчування в закладах освіти, сприяючи соціальному захисту вразливих груп населення та формуючи навички здорового харчування серед дітей і дорослих", - наголосили у відомстві.
Серед показників досягнення стратегічної мети:
- зменшення відсотка ожиріння серед дітей віком до 18 років;
- рівень задоволеності учнів харчуванням у закладах освіти;
- зміна харчових уподобань дітей шкільного віку;
- збільшення кількості учнів, які харчуються в закладах освіти;
- збільшення кількості комплексно модернізованих або відновлених харчоблоків.
"Але найголовніше - реалізація стратегії реформи шкільного харчування має стати основою формування здорового суспільства та значного зниження рівня неінфекційних захворювань в Україні", - заявили в Міносвіти.
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Мінагрополітики за підтримки Держпродспоживслужби та проєкту EU4SaferFood розробило спеціальні безплатні онлайн курси, які пропонує пройти усім, хто залучений до системи шкільного харчування.