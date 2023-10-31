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Шкільне харчування поєднають із новітніми технологіями: Кабмін затвердив стратегію реформи 

Вівторок, 31 жовтня 2023, 16:17 - Лія Ільченко
 
Getty Images

Кабінет міністрів затвердив стратегію реформування системи шкільного харчування на 2023-2027 роки.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки.

Стратегія визначає план дій на 2023-2024 роки, пріоритетні напрямки роботи до 2027 року та операційні завдання.

"Ухвалення цього документа є одним із найважливіших кроків у процесі зміни та переформатування системи організації харчування в закладах освіти та забезпечення дітей якісною та поживною їжею", - повідомляє Міносвіти.

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Зокрема, йдеться про чотири стратегічні цілі реформи: 

  • достатність фінансового ресурсу в замовників для закупівель харчових продуктів або послуг з організації харчування; 
  • відновлення та модернізація харчоблоків закладів освіти з використанням новітніх технологічних процесів, покращення показників енергоефективності; 
  • забезпечення органів місцевого самоврядування та закладів освіти достатнім штатом кваліфікованих працівників, які якісно та безпечно організовують харчування та сприяють формуванню в учнів здорових харчових звичок; 
  • свідомий вибір українцями здорового харчування.

"Стратегічна мета реалізації чотирьох цілей реформи - забезпечити різноманітне, збалансоване та якісне харчування в закладах освіти, сприяючи соціальному захисту вразливих груп населення та формуючи навички здорового харчування серед дітей і дорослих", - наголосили у відомстві.

Серед показників досягнення стратегічної мети: 

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  • зменшення відсотка ожиріння серед дітей віком до 18 років; 
  • рівень задоволеності учнів харчуванням у закладах освіти; 
  • зміна харчових уподобань дітей шкільного віку; 
  • збільшення кількості учнів, які харчуються в закладах освіти; 
  • збільшення кількості комплексно модернізованих або відновлених харчоблоків.

"Але найголовніше - реалізація стратегії реформи шкільного харчування має стати основою формування здорового суспільства та значного зниження рівня неінфекційних захворювань в Україні", - заявили в Міносвіти.

Нагадуємо:

Мінагрополітики за підтримки Держпродспоживслужби та проєкту EU4SaferFood розробило спеціальні безплатні онлайн курси, які пропонує пройти усім, хто залучений до системи шкільного харчування.

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