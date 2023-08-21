Мінагрополітики хоче відправити на курси всіх, хто залучений до системи шкільного харчування

Мінагрополітики за підтримки Держпродспоживслужби та проєкту EU4SaferFood розробило спеціальні безплатні онлайн курси, які пропонує пройти всім, хто залучений до системи шкільного харчування.

Відповідне оголошення розміщене на сайті міністерства.

Як випливає з повідомлення, курси є добровільними. А після їх завершення видається сертифікат.

Розраховані курси на:

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керівників та засновників навчальних закладів;

працівників, які відповідають за розробку та впровадження процедур на основі принципів системи НАССР у їдальнях шкіл та дитячих садків;

персонал, який обробляє, готує або подає їжу у їдальнях шкіл та дитячих садків, а також обробляє та готує їжу в інших установах для шкільних і дитячих їдалень;

батьків, які цікавляться системою шкільного харчування.

Під час навчання учасники отримають відповіді на такі питання:

які вимоги харчового законодавства до організації харчування в закладах освіти?

з якими нормативними актами у сфері безпечності харчових продуктів треба ознайомитися?

як раціонально розподілити обов’язки між усіма зацікавленими організаціями?

як уникнути непотрібних затрат коштів та часу?

як правильно організувати та вести документування?

програми-передумови (гігієнічні вимоги) – як впровадити й хто за що відповідає?

які особливості застосування принципів НАССР у закладах освіти?

Тривалість курсів - 5 тижнів.

Водночас навчання включає два курси. Базовий курс: "Практичні аспекти виконання закладами освіти вимог харчового законодавства" та поглиблений: "Впровадження у харчоблоках закладів освіти процедур, заснованих на принципах НАССР".

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Курси будуть у постійному доступі для всіх бажаючих. Зареєструватися на них можна за посиланням.