Apple спільно з Приватбанком запустили для українського бізнесу сервіс Tap to Pay

Visa

Україна стала третьою країною в Європі та сьомою у світі, де завдяки сервісу Tap to Pay бізнесу для приймання платежів тепер потрібен лише iPhone, а не POS-термінал.

Сервіс Tap to Pay в Україні реалізовано Приватбанком, компанією Apple, за підтримки VISA.

Запуск сервісу відбувся 31 жовтня. Скачати додаток можна за посиланням.

"Apple погодила пріоритетний запуск сервісу і, відсьогодні, Україна стала 3 країною в Європі та 7 в світі (після США, Австралії, Тайваню, Бразилії, Великої Британії та Нідерландів) де бізнесу для приймання платежів тепер потрібен лише iPhone, а не POS-термінал", - прокоментував член правління ПриватБанку з питань малого і середнього бізнесу Євген Заіграєв.

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"Як результат - Україну додано в глобальний roadmap розгортання сервісу в світі", - наголосив також він.

За словами Заігаєва, нова технологія прийому безконтактних платежів є дуже важливою для України. Вона полегшить доступ до банківських послуг, знизить витрати бізнесу та сприятиме розвитку cashless економіки.

Євген Заіграєв також розповів, що для реалізації сервісу - можливості запуску в Україні нової технології прийому безконтактних платежів, Приватбанк звернувся до Apple рік тому.

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Нагадуємо:

У лютому 2022 року техкомпанія Apple анонсувала функцію "Tap to Pay" для своїх iPhone – вона дозволяє використовувати смартфон як платіжний термінал.

Tap to Pay працюватиме на пристроях iPhone XS або новіших моделях. Під час оплати необхідно піднести свій смартфон, годинник або безконтактну платіжну картку до iPhone продавця – оплата буде здійснена за допомогою технології NFC. Додаткового обладнання не потрібно.

Зазначається, що всі трансакції, які здійснюються через Tap to Pay, є зашифрованими, тож Apple не знатиме, що й хто купує.

У США функція працює з безконтактними картками міжнародних платіжних систем, зокрема American Express, Discover, Mastercard та Visa.