"Укрпошта" знизила ціну доставки посилок до Канади

Національний поштовий оператор "Укрпошта" з 1 листопада знизила тарифи на доставку посилок з Канади в Україну на 20%, а з України до Канади – на 10%.

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

Надсилати відправлення можна з будь-якого з-поміж 6 200 відділень Пошти Канади (Canada Post) та на адресу отримувача по всій Канаді.

Також завдяки новій угоді між Україної та Канадою буде можливість втримати діючу знижку 18% на доставку дрібних пакетів Prime до 2 кг і на 2024 рік. Такий вид відправлень є найпопулярнішим серед українців. Ціна стартує від 7,5 долара за відправлення.

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Крім цього, відтепер посилки з України вирушатимуть з європейських аеропортів у три найбільших аеропорти Канади: Торонто, Монреаль та Ванкувер.

Таким чином вдалось скоротити час доставки по самій Канаді від 1 до 4 днів. Наразі доставка з будь-якого населеного пункту України до Канади становить від 8 до 16 днів для левової частини обсягів.

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Національний поштовий оператор "Укрпошта" підписав низку домовленостей з поштами країн-партнерів про зниження тарифів на міжнародну відправку для українців.

Економічна правда