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ФДМУ пропонує забрати частину активів з АРМА та віддати в управління іншим органам

Вівторок, 31 жовтня 2023, 12:03 - Анастасія Жарикова

Фонд державного майна пропонує забрати частину арештованих активів з управління АРМА для передачі органам управління, які б визначав Кабмін.

Про це розповів очільник ФДМУ Олександр Федоришин в інтерв’ю ЕП.

Він пояснив, що механізм стягнення державою російських активів недосконалий та потребує покращення через внесення змін до закону. Ці зміни мають бути спрямовані на збереження економічної діяльності підприємств з моменту, коли держава починає їх вилучати, і до моменту їх прийняття відповідним органом управління. 

Федоришин зазначив, що є приклади, коли накладаються арешти в рамках кримінальних проваджень чи після накладення санкцій. Так, з моменту арешту до моменту, коли через рішення суду фонд отримує актив у тимчасове управління, проходить чимало часу. Через це підприємство простоює або зазнає таких збитків, які потім тяжко усувати. 

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"Тому ми пропонуємо внести зміни до закону "Про санкції" і надати повноваження уряду, аби він визначав орган управління, який буде займатися управлінням санкційного активу в період з початку його блокування до конфіскації", - додав глава ФДМУ.

За таким механізмом арештованими активами не обов’язково управлятиме Фонд держмайна, а міністерства тощо.

Читайте більше в інтерв’ю: Куди поділися активи Дерипаски та що буде з Ocean Plaza. Очільник Фонду держмайна Федоришин

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Економічна правда

ФДМУ АРМА активи Кабмін
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