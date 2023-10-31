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"Нова пошта" почала переводити відділення на власні POS-термінали

Вівторок, 31 жовтня 2023, 11:09 - Анастасія Жарикова

Оператор доставки "Нова пошта" встановила в відділеннях перші 500 POS-терміналів власної платіжної системи NovaPay.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Перші 500 власних POS-терміналів NovaPay встановила у відділеннях Київської, Львівської, Одеської та Дніпропетровської областях. 

"До кінця 2023 року компанія встановить ще 1000 POS-терміналів у інших областях. Власна мережа платіжних терміналів дозволяє нам підвищити стабільність роботи системи та заощадити кошти, які ми спрямуємо у розвиток нових і вдосконалення існуючих фінансових продуктів", – розповів CEO NovaPay Андрій Кривошапко

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Компанія також повідомила про плани встановити 10 тис власних терміналів до 2025 року. 

Нагадуємо:

У червні компанія "НоваПей Кредит", яка входить до небанківської фінансової групи NovaPay, зареєструвала публічний випуск трирічних облігацій серії А на суму 100 млн грн.

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Економічна правда

Нова пошта компанії послуги
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