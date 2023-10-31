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Курс валют на 31 жовтня: скільки коштують долар та євро

Вівторок, 31 жовтня 2023, 10:27 - Анастасія Жарикова

31 жовтня на "чорному ринку" гривня дещо зміцнилась до долара та євро, в банках коливання курсів незначні.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:10 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 36,7 – 37,75 грн проти котирувань у 37,37 – 37,8 грн напередодні. 

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,07 – 40,26 грн проти курсу 40,12 – 40,28 грн за євро напередодні. 

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Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 37,5 - 38,0 грн (курс на 30 жовтня – 37,5 - 38,05 грн);
  • Євро – 39,8 - 40,5 грн (курс на 30 жовтня – 39,85 - 40,45 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 37,0 - 37,6 грн;
  • Ощадбанк – 37,4 - 38,0 грн;
  • Укрексімбанк – 37,25 - 37,95 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,5 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Читайте також: Більше не фіксований. НБУ перейшов до гнучкого курсу. Що буде з гривнею?

Нагадуємо:

Національний банк з 3 жовтня скасував фіксований курс та оголосив про перехід у режим керованої гнучкості обмінного курсу.

Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила "політ у космос" - НБУ для задоволення попиту на ринку продав стільки валюти, скільки потрібно.

Економічна правда

курс валют гривня євро долар
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