Курс валют на 31 жовтня: скільки коштують долар та євро
31 жовтня на "чорному ринку" гривня дещо зміцнилась до долара та євро, в банках коливання курсів незначні.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:10 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 36,7 – 37,75 грн проти котирувань у 37,37 – 37,8 грн напередодні.
На цей же час "чорний" курс євро становив 40,07 – 40,26 грн проти курсу 40,12 – 40,28 грн за євро напередодні.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 37,5 - 38,0 грн (курс на 30 жовтня – 37,5 - 38,05 грн);
- Євро – 39,8 - 40,5 грн (курс на 30 жовтня – 39,85 - 40,45 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 37,0 - 37,6 грн;
- Ощадбанк – 37,4 - 38,0 грн;
- Укрексімбанк – 37,25 - 37,95 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,5 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.
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Нагадуємо:
Національний банк з 3 жовтня скасував фіксований курс та оголосив про перехід у режим керованої гнучкості обмінного курсу.
Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила "політ у космос" - НБУ для задоволення попиту на ринку продав стільки валюти, скільки потрібно.
Економічна правда