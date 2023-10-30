У McDonald's різко зріс прибуток у ресторанах по всьому світу 

Чистий прибуток McDonald's за третій квартал зріс на 17% порівняно з попереднім кварталом, до 2,3 мільярдів доларів, продажі у всіх ресторанах світу зросли на 14% – до 6,69 мільярдів доларів.

Про це пише euronews з посиланням на фінансовий звіт компанії.

Компанія повідомила, що це стало можливим завдяки популярним акціям, які залучають клієнтів попри на вищі ціни в США.

McDonald's підвищив ціни на деякі позиції меню в США, однак запустив акції для заохочення клієнтів, на кшталт, подвійного чизбургера за 0,5 дол у Національний день чизбургерів у США.

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У Великій Британії протягом серпня компанія пропонувала знижки, зокрема 60% знижки на Big Mac або Chicken McNuggets.

Меню McSmart, що запустили на початку 2023 року в Німеччині, дає змогу клієнтам готувати власні невеликі страви.

Цей хід допоміг Німеччині досягти двозначного зростання продажів десятий квартал поспіль.

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У McDonald's заявили, що клієнти у США з річним доходом 45 тис дол або менше почали витрачати менше на кожне замовлення. Водночас компанія додала, що бачить у своїх магазинах більше клієнтів з високим рівнем доходу, тих, хто зараз ходить до McDonald's, а не витрачає гроші в ресторанах (де можна сидіти).

Нагадаємо:

McDonald's створює новий ресторанний бренд під назвою CosMc's, під яким буде реалізовано концепцію мініресторанів. Нові заклади запрацюють вже наступного року.







