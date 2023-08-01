McDonald's вийде на ринок під ще одним брендом з концепцією мініресторанів

McDonald's створює новий ресторанний бренд під назвою CosMc's, під яким буде реалізовано концепцію мініресторанів.

Про це повідомляє CNBC.

Нові заклади запрацюють вже наступного року.

"На початку 2024 року компанія протестує CosMc's у кількох місцях в "обмеженій географії", - повідомляє CNBC.

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Зазначається, що персонаж CosMc з'явився в рекламі McDonald's десятки років тому. Це прибулець з космосу, який жадає їжі McDonald's.

Повернутися до цього талісману компанію змусив успіх ще одного талісмана McDonald's - Гримаса. Як пише New York Post, у червні мережа бургерних представила обід Grimace Birthday Meal, до якого входив молочний коктейль яскраво-фіолетового кольору. Після публікації звіту за другий квартал 2023 року McDonald's назвав кампанію Grimace Birthday Meal "однією з найбільш соціально привабливих за весь час".

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З вересня 2022 року ресторани McDonald's почали відновлювати роботу в Україні, яка була згорнута після початку повномасштабної війни.

У липні 2023 року McDonald's навіть уперше відкрив в Україні заміський придорожній ресторан. Він розташований біля села Глибочиця у Житомирській області на 127-му кілометрі траси Київ – Чоп.

Водночас McDonald's пішов з Росії та Білорусі.