"Енергоатом" створив антикорупційну "гарячу лінію" після оприлюднення розкрадань на будівництві ЦСВЯП

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" у межах антикорупційної програми відкрило "гарячу лінію" для отримання громадянами інформації з питань закупівель, повідомлень про можливі порушення та звернення щодо принципів організації закупівель.

Про це йдеться в соцмережах компанії.

"Відповідальним підрозділом - ВП "Централізовані закупівлі" - надаватиметься вся вичерпна інформація, адже "Енергоатом" докладає максимум зусиль щодо функціонування ефективної системи запобігання та протидії корупції", - повідомила компанія в Телеграм у понеділок.

Як зазначили в НАЕК, відтепер кожен може проінформувати відповідальний підрозділ про можливі факти недотримання законодавства чи отримання неправомірної вигоди.

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Завдяки створенню "гарячої лінії" "Енергоатом" планує посилити контроль за процесом закупівельної діяльності відокремлених підрозділів, зокрема, за рахунок аналізу інформації від громадськості та представників ЗМІ.

"Водночас, відповіді надаватимуться протягом п'яти робочих днів з моменту надходження запиту. А в разі необхідності з'ясування додаткових обставин строк розгляду може бути подовжено до 15 робочих днів", - поінформували в компанії.

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На будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) розікрали 100 мільйонів. Про цей факт 25 жовтня розповіла САП.

Ці ж факти фігурували в розслідуванні "Сховище мільярдів", яке на початку 2022 року оприлюднили журналісти програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода).