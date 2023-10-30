Нафта продовжує дешевшати на тлі загрози ескалації конфлікту на Близькому Сході

Попри ескалацію конфлікту на Близькому Сході ціна на нафту Brent продовжила знижуватись до 89,27 дол за барель.

Про це повідомляє Enkorr.

Зазначається, що ціни на грудневі ф'ючерси на Brent дешевшали на лондонській біржі ICE Futures на 1,21 дол (1,34%), до 89,27 дол за барель. Натомість наприкінці минулого тижня Brent здорожчала на 2,55 дол (2,9%), до 90,48 дол за барель.

Крім того, грудневі ф'ючерси на WTI на цей час дешевшали на Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX на 1,3 дол (1,52%), до 84,24 дол за барель. За попередню сесію контракт здорожчав на 2,33 дол (2,8%), до 85,54 дол за барель.

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Загалом за підсумками минулого тижня Brent здешевшала на 1,8%, WTI – на 2,9%.

За словами керуючого директора SPI Asset Management Стівена Іннеса, ціна на нафту знижується, оскільки Ізраїль ставиться до ситуації з обережністю, і це дає надію на те, що найгірший сценарій конфлікту не матеріалізується.

"Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив у вихідні, що ухвалено рішення перейти до другого етапу операції проти ХАМАС, в якому буде задіяно більше військовослужбовців безпосередньо в секторі Газа. Раніше Армія оборони Ізраїлю провела кілька рейдів у сектор", – йдеться в повідомленні.

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Додається, що інвесторів найбільше турбує можливість прямого втручання Ірану в конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС, оскільки нові санкції проти іранської нафти можуть призвести до скорочення пропозиції сировини на ринку на 1 млн барелів на добу.

Нагадаємо:

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує, що світовий попит на нафту, природний газ і вугілля досягне піку до 2030 року, частково завдяки політиці, яку країни вже ухвалили для просування більш чистих видів енергії та транспорту.