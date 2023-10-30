Курс валют на 30 жовтня: євро в банках продовжує дешевшати

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30 жовтня готівкова гривня продовжила зміцнюватися до євро в касах банків, курси на "чорному ринку" незначно коливаються до котирувань попереднього дня.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,57 – 37,89 грн проти котирувань у 37,38 – 37,91 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,14 – 40,32 грн проти курсу 40,13 – 40,34 грн за євро напередодні.

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Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,5 - 38,05 грн (курс на 27 жовтня – 37,55 - 38,05 грн);

Євро – 39,85 - 40,45 грн (курс на 27 жовтня – 39,9 - 40,5 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,1 - 37,7 грн;

Ощадбанк – 37,5 - 38,0 грн;

Укрексімбанк – 37,3 - 38,0 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,5 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Нагадуємо:

Національний банк з 3 жовтня скасував фіксований курс та оголосив про перехід у режим керованої гнучкості обмінного курсу.

Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила "політ у космос" - НБУ для задоволення попиту на ринку продав стільки валюти, скільки потрібно.

Економічна правда