Курс валют на 30 жовтня: євро в банках продовжує дешевшати
30 жовтня готівкова гривня продовжила зміцнюватися до євро в касах банків, курси на "чорному ринку" незначно коливаються до котирувань попереднього дня.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,57 – 37,89 грн проти котирувань у 37,38 – 37,91 грн напередодні.
На цей же час "чорний" курс євро становив 40,14 – 40,32 грн проти курсу 40,13 – 40,34 грн за євро напередодні.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 37,5 - 38,05 грн (курс на 27 жовтня – 37,55 - 38,05 грн);
- Євро – 39,85 - 40,45 грн (курс на 27 жовтня – 39,9 - 40,5 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 37,1 - 37,7 грн;
- Ощадбанк – 37,5 - 38,0 грн;
- Укрексімбанк – 37,3 - 38,0 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,5 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.
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Нагадуємо:
Національний банк з 3 жовтня скасував фіксований курс та оголосив про перехід у режим керованої гнучкості обмінного курсу.
Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила "політ у космос" - НБУ для задоволення попиту на ринку продав стільки валюти, скільки потрібно.
Економічна правда