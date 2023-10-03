У Мінагро розповіли, скільки зерна Україна експортувала через Чорне море

У вересні з українських чорноморських портів вдалося вивезти 50 тисяч тонн агропродукції.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

"Якщо ми подивимось на вересень, то вдалось цим шляхом вивезти приблизно 50 тисяч тонн. Цей шлях тільки зараз розвивається, сподіваємось, він буде і надалі розвиватись, і можна буде вийти на багато вищий показник уже в наступні тижні", – сказав він.

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За словами Висоцького, Україна і надалі не розглядає жодні варіанти співпраці з РФ щодо повноцінного агроекспорту морем, натомість працює над цим питанням з ООН, Туреччиною та іншими західними партнерами.

Нагадаємо:

Усі три чорноморські порти України, всупереч погрозам Росії обстрілювати судна, що прямують до українських портів, відновили приймання суден для експорту зерна.

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Перші 10 кораблів уже скористалися коридором, який Україна почала вибудовувати після відмови Росії відновити зернову угоду і незважаючи на її погрози топити судна, які йдуть в українські порти.

Економічна правда











