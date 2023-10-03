У вересні до загального фонду держбюджету надійшло понад 144 мільярди 

За вересень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 144,1 млрд гривень, значна частина з яких – від міжнародної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України з посиланням на дані Державної казначейської служби.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження отримані за рахунок:

податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів – 34,5 млрд грн;

податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів – 19,4 млрд грн (зібрано 30,1 млрд, відшкодовано – 10,7 млрд грн);

податку на доходи фізичних осіб та військового збору – 15,2 млрд грн;

акцизного податку – 10,9 млрд грн.

рентної плати за користування надрами – 6,7 млрд грн;

податку на прибуток підприємств – 4,2 млрд грн;

ввізного та вивізного мита – 2,8 млрд грн.

При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 102,4% (+1,4 млрд грн), Державною митною службою – 92,4% (-3,1 млрд грн).

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Іншим важливим джерелом доходів державного бюджету у вересні цього року стали кошти, які Україна отримала у вигляді міжнародної допомоги (грантів): її обсяг за підсумками місяця становив 45,7 млрд гривень. Кошти надійшли від Сполучених Штатів Америки.

Загалом, за січень-вересень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1 274,9 млрд гривень, у вигляді міжнародної допомоги – 362,9 млрд грн.

Найбільшим донором грантової підтримки у січні-вересні 2023 року були США (356,5 млрд грн). Також на безповоротній основі Україна отримала фінансування від Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії, Швейцарії, Бельгії, Ісландії загальним обсягом до 6,4 млрд гривень.

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Нагадаємо:

Найбільшим джерелом фінансування державного бюджету у 2023 році стала макродопомога від Європейського Союзу – 14,7 млрд дол.





