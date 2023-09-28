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Мінфін назвав джерела фінансування держбюджету у 2023 році

Четвер, 28 вересня 2023, 20:04 - Анастасія Дячкіна

Найбільшим джерелом фінансування державного бюджету у 2023 році стала макродопомога від Європейського Союзу – 14,7 млрд дол. 

Про це свідчать дані Міністерства фінансів станом на 26 вересня. 

Найбільшими ресурсами у поточному році є: 

  • макрофінансова допомога від Європейського Союзу – 14,7 млрд доларів;
  • ОВДП – 10,9 млрд доларів;
  • гранти від Сполучених Штатів Америки – 9,8 млрд доларів;
  • кошти від МВФ у рамках програми розширеного фінансування – 3,6 млрд доларів;
  • пільгове фінансування від Канади – 1,8 млрд доларів. 

Загальний обсяг зовнішнього фінансування у 2023 році складає 32,6 млрд доларів США, додали у Міністерстві фінансів. 

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Мінфін

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Нагадаємо:

Бюджетний комітет Верховної Ради 19 вересня підтримав за основу і в цілому законопроєкт №10038 про перегляд державного бюджету України на 2023 рік.



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