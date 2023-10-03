Кличко заявив, що опалювальний сезон в столиці під загрозою зриву

Київрада в четвер звернеться до уряду щодо погашення заборгованості держави перед столицею, інакше опалювальний сезон може опинитися під загрозою зриву.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Київрада в четвер звернеться до уряду щодо погашення заборгованості держави перед столицею ( так само як і перед усіма громадами) по компенсації різниці в тарифах на тепло і водопостачання. Інакше опалювальний сезон може опинитися під загрозою зриву. Ситуація насправді дуже серйозна", - наголосив він.

Водночас, як випливає зі слів Кличка, дана заборгованість існує вже два роки.

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"Заборгованість, яку держава обіцяє погасити вже другий рік поспіль, на сьогодні перед Києвом становить 6,8 мільярда гривень. Уряд обіцяв цю різницю компенсувати, Президент давав доручення. Але коштів ми поки так і не дочекалися", - зазначив він.

За його словами, місто не спроможне самостійно перекривати такі борги.

"Теплопідприємства працюють із шаленими збитками і не може місто самотужки перекривати такі колосальні кошти. Тому в четвер на сесії Київради маємо ухвалити звернення до уряду", - сказав Кличко.

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Нагадаємо:

Попри війну у місцевих бюджетах країни фіксують історичне перевищення доходів над видатками, тобто, профіцит.

Ефект було досягнуто за рахунок двох факторів. По-перше, це пов'язано, з підвищенням надходжень від податку на доходи фізичних осіб. По-друге, додатковий ресурс виник за рахунок військових частин, що закріплені за певними регіонами.

За розрахунками Міністерства фінансів України, ресурс місцевих бюджетів у 2023 році становитиме 605,1 млрд грн, із них 184,2 млрд грн - трансферти з державного бюджету.

Раніше в уряді обурилися спробою НКРЕКП підвищити тарифи на воду для 33 водоканалів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголошував, що місцеві бюджети на сьогодні мають достатньо коштів, щоб взяти на себе під час війни тягар утримання тарифів, не перекладаючи це на населення.