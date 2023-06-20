У місцевих бюджетах, попри війну, зафіксовано історично високий профіцит

Попри війну у місцевих бюджетах країни фіксують історичне перевищення доходів над видатками, тобто, профіцит.

Про це на брифінгу повідомив головний менеджер з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій.

"У цьому році місцеві бюджети мають профіцит, який є історично рекордним", – зазначив він.

За словами Колодія, ефект було досягнуто за рахунок двох факторів. По-перше, це пов'язано, з підвищенням надходжень від податку на доходи фізичних осіб. По-друге, додатковий ресурс виник за рахунок військових частин, що закріплені за певними регіонами.

Цей резерв (бюджетний профіцит) можна використовувати для компенсацій, а також для відновлення місцевої інфраструктури

"У Дніпропетровській області уже анонсовані значні капітальні видатки на реконструкцію систем водопостачання, а можливо, й іригації. Такі капітальні інвестиції дещо підвищать ВВП. Не сильно, звісно, але це пом'якшить вплив з боку агросектору та, можливо, промисловості та генерації електроенергії", – сказав він.

Водночас, додав він, значні витрати виникнуть у післявоєнний час, коли відбудовуватиметься ГЕС.

Нагадуємо:

За розрахунками Міністерства фінансів України, ресурс місцевих бюджетів у 2023 році становитиме 605,1 млрд грн, із них 184,2 млрд грн - трансферти з державного бюджету. Сьогодні видатки місцевих бюджетів в основному спрямовані на подолання викликів війни та розв'язання соціальних проблем мешканців громад та внутрішньо переміщених осіб, матеріально-технічній допомозі ЗСУ.

Доходи зведеного бюджету України у першому кварталі 2023 року перевищили 627 мільярдів гривень (в тому числі отримані гранти майже 134 мільярди). Це фактично наполовину більше, ніж за перші три місяці минулого року. Втім цьогорічні видатки зросли ще суттєвіше — в 1,8 раза, до майже 810 мільярдів гривень.

Проти аналогічного періоду минулого року доходи зведеного бюджету збільшились на 75,3% (+397,6 млрд гривень).

Дефіцит зведеного бюджету (з урахуванням кредитування) у першому кварталі трохи перевищив 179 мільярдів гривень. При цьому дефіцит держбюджету сягнув 220 мільярдів.

Натомість місцеві бюджети залишаються профіцитними: +40,9 мільярда гривень - за січень-березень; +54,6 млрд гривень - за січень-квітень.

ДПС перевиконала план по надходженнях до загального фонду держбюджету за 5 місяців на 9,8 млрд гривень (+3,5%).

У розрізі податків найбільший приріст забезпечили надходження від ПДФО (+29,9 млрд гривень) і імпортного ПДВ (+28,6 млрд гривень).

У 2022 році місцеві бюджети були виконані із профіцитом 70,8 млрд грн.