Перелік міжнародних спонсорів війни поповнився трьома нафтогазовими компаніями Китаю
Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни три найбільші китайські нафтогазові компанії: China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) та China National Petroleum. Corporation (CNPC).
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
CNOOC Group є третьою за величиною національна нафтова компанія Китаю після CNPC та Sinopec. Ця компанія є найбільшим морським видобувачем нафти та газу в КНР.
"Дочка" CNOOC Limited, як і інша китайська компанія CNPC, мають по 10% акцій у проекті "Арктик СПГ-2", що розташований на півострові Гидан в Арктичному регіоні Росії. Капітальні вкладення для запуску проєкту на повну потужність оцінюються у 21,3 млрд дол.
Від початку великої війни компанія продовжувала активно нарощувати співпрацю з РФ. У липні цього року було добудовано та спущено на воду першу лінію зрідження природного газу на плавучій основі гравітаційного типу, так званий "плавучий завод", проєкту "Арктик СПГ-2".
У НАЗК підкреслюють, що реалізація цього проекту може збільшити частку Росії на світовому ринку зрідженого природного газу до 15% з близько 8% на даний момент.
Sinopec Group – це друга за величиною державна компанія Китаю, яка займається видобутком викопного палива та спеціалізується на переробці сирої нафти.
Наприкінці березня 2022 року представник Sinopec заявив, що китайська державна енергетична компанія продовжуватиме купувати сиру нафту та газ у Росії, навіть у випадку посилення санкцій Заходу.
Sinopec Group володіє 10% відсотками акцій ПАТ "Сибур Холдинг". За І півріччя цього року російський холдинг сплатив до бюджету держави-агресора в еквіваленті 347 млн дол податку.
Також Sinopec через підконтрольну "Соихл Гонконг Холдинг Лимитед" володіє часткою 40% у ТОВ "Амурский газохимический комплекс". Торік компанія сплатила до російського бюджету податків на суму 30 млн дол в еквіваленті.
China National Petroleum Corporation – найбільша китайська національна нафтогазова корпорація та одна з найбільших світових енергетичних компаній з видобутку нафти та газу.
Прибуток CNPC у 2022 році зріс у понад двічі, збільшившись до 21 млрд дол. США на тлі глобального скорочення поставок нафти. Корпорація має значну інтеграцію з найбільшими компаніями росії у сфері нафтогазової галузі, а також урядом держави-терориста.
Володіючи часткою компаній в рф, CNCP сплачує значні податки до бюджету агресора, що дає змогу продовжувати цю війну. Так, сума податку на прибуток у спільному проєкті з "Новатеком" "Ямал СПГ" у 2022 році становила близько 80 млрд руб (або 1,14 млрд дол).
У вересні 2022 року "Газпром" і CNPC домовилися перейти на оплату послуг в національних валютах (рублях і юанях), що посилює та стабілізує російський рубль попри введені санкції.
У НАЗК нагадали, що російський уряд з 1 січня 2023 року терміном на три роки підвищив ставку з податку на прибуток для експортерів ЗПГ з 20% до 34%. Це означає, що податки від експорту зрідженого природного газу майже вдвічі (+ 70%) збільшать наповнення бюджету РФ.
Нагадуємо:
У вересні Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни одну з найбільших у світі компаній з виробництва та експорту діамантів Shree Ramkrishna Exports (SRK).