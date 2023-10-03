Перелік міжнародних спонсорів війни поповнився трьома нафтогазовими компаніями Китаю

НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни три найбільші китайські нафтогазові компанії: China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) та China National Petroleum. Corporation (CNPC).

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

CNOOC Group є третьою за величиною національна нафтова компанія Китаю після CNPC та Sinopec. Ця компанія є найбільшим морським видобувачем нафти та газу в КНР.

"Дочка" CNOOC Limited, як і інша китайська компанія CNPC, мають по 10% акцій у проекті "Арктик СПГ-2", що розташований на півострові Гидан в Арктичному регіоні Росії. Капітальні вкладення для запуску проєкту на повну потужність оцінюються у 21,3 млрд дол.

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Від початку великої війни компанія продовжувала активно нарощувати співпрацю з РФ. У липні цього року було добудовано та спущено на воду першу лінію зрідження природного газу на плавучій основі гравітаційного типу, так званий "плавучий завод", проєкту "Арктик СПГ-2".

У НАЗК підкреслюють, що реалізація цього проекту може збільшити частку Росії на світовому ринку зрідженого природного газу до 15% з близько 8% на даний момент.

Sinopec Group – це друга за величиною державна компанія Китаю, яка займається видобутком викопного палива та спеціалізується на переробці сирої нафти.

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Наприкінці березня 2022 року представник Sinopec заявив, що китайська державна енергетична компанія продовжуватиме купувати сиру нафту та газ у Росії, навіть у випадку посилення санкцій Заходу.

Sinopec Group володіє 10% відсотками акцій ПАТ "Сибур Холдинг". За І півріччя цього року російський холдинг сплатив до бюджету держави-агресора в еквіваленті 347 млн дол податку.

Також Sinopec через підконтрольну "Соихл Гонконг Холдинг Лимитед" володіє часткою 40% у ТОВ "Амурский газохимический комплекс". Торік компанія сплатила до російського бюджету податків на суму 30 млн дол в еквіваленті.

China National Petroleum Corporation – найбільша китайська національна нафтогазова корпорація та одна з найбільших світових енергетичних компаній з видобутку нафти та газу.

Прибуток CNPC у 2022 році зріс у понад двічі, збільшившись до 21 млрд дол. США на тлі глобального скорочення поставок нафти. Корпорація має значну інтеграцію з найбільшими компаніями росії у сфері нафтогазової галузі, а також урядом держави-терориста.

Володіючи часткою компаній в рф, CNCP сплачує значні податки до бюджету агресора, що дає змогу продовжувати цю війну. Так, сума податку на прибуток у спільному проєкті з "Новатеком" "Ямал СПГ" у 2022 році становила близько 80 млрд руб (або 1,14 млрд дол).

У вересні 2022 року "Газпром" і CNPC домовилися перейти на оплату послуг в національних валютах (рублях і юанях), що посилює та стабілізує російський рубль попри введені санкції.

У НАЗК нагадали, що російський уряд з 1 січня 2023 року терміном на три роки підвищив ставку з податку на прибуток для експортерів ЗПГ з 20% до 34%. Це означає, що податки від експорту зрідженого природного газу майже вдвічі (+ 70%) збільшать наповнення бюджету РФ.

Нагадуємо:

У вересні Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни одну з найбільших у світі компаній з виробництва та експорту діамантів Shree Ramkrishna Exports (SRK).