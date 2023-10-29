В Україні вже створено 70 індустріальних парків – Шмигаль

фото: Кабмін

Уряд включив до реєстру індустріальний парк "ВінІндастрі" у Вінниці, який став 70-м в Україні.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, підбиваючи підсумки тижня у Facebook.

"Створено 70-й індустріальний парк в Україні. Парк "ВінІндастрі" буде розташований на Вінниччині, на площі понад 13 тис. гектарів, і буде спеціалізуватися на новітніх технологіях переробки", – сказав премʼєр.

Зазначається, що ініціатором створення "ВінІндастрі" виступила Вінницька міська рада, а сам парк стане вже четвертим у місті. На його території площею в 13,086 га працюватимуть підприємства переробної промисловості. Пріоритетами для міста є залучення до парку компаній з новітніми технологіями переробки, підприємств, що працюють у сферах переробки відходів, інформації і електронних комунікацій, науково-технічної діяльності.

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Загалом "ВінІндастрі" має забезпечити роботою близько 800 вінничан.

Нагадаємо:

Кабінет Міністрів включив до реєстру ще один індустріальний парк "Нempy UА", який спеціалізується на вирощуванні та переробленні технічних конопель.

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