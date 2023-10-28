​​Ув'язнені почали працювати на українських шахтах – Міністр

До роботи на вуглевидобувних підприємствах почали залучати ув’язнених.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у Facebook.

"Енергетична безпека - в надійних руках! Наші увʼязнені почали працювати шахтарями", – зазначив Малюська.

За словами міністра, це дозволить заповнити дефіцит робочої сили, а самі увʼязнені отримують навички, які дозволять працевлаштуватись у майбутньому.

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"Також вʼязні отримують пристойну зарплату, яка дозволяє виплачувати відшкодування завданої злочином шкоди, сплачувати податки та наповнювати бюджетний спецфонд", – наголосив Малюська.

Міністр додав, що за зміну 10 працівників видобувають 25 тонн вугілля, яке є основою енергобезпеки.

Нагадаємо:

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Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує, що світовий попит на нафту, природний газ і вугілля досягне піку до 2030 року, частково завдяки політиці, яку країни вже ухвалили для просування більш чистих видів енергії та транспорту.