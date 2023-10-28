Негода залишила без світла понад 300 тисяч споживачів у 14 областях – Міненерго

Негода залишила без світла 306 тисяч споживачів у 1045 населених пунктах, найбільше відключень у Хмельницькій області.

Про це повідомляє міністерство енергетики.

"Через несприятливі погодні умови знеструмлювалися 1045 населених пунктів у 14 областях – Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській. Загалом без світла залишалися 306 тисяч споживачів", – йдеться в повідомленні.

У міністерстві додають, що більшість із них – на Хмельниччині, де знеструмлено 400 населених пунктів. Також на території області вимикалися лінія міждержавного з'єднання з Угорщиною 750 кВ та ПЛ 750 кВ.

Реклама:

Ведуться відновлювальні роботи.

На Донеччині через обстріли знеструмлювалося 25 населених пунктів. Також без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Нагадаємо:

Реклама:

Внаслідок сильних поривів вітру та дощів на Львівщині, Тернопільщині та Рівненщині знеструмлена низка населених пунктів.