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Акції Intel зростають, оскільки ринок персональних компʼютерів починає відновлюватися

П'ятниця, 27 жовтня 2023, 19:30 - Ігор Пилипів
 
getty images

Акції компанії Intel зросли на понад 9% на тлі оптимізму довкола ринку персональних комп'ютерів, який відновлюється після тривалого падіння у кілька років.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що виробник мікросхем планує збільшити свою ринкову вартість на понад 10 млрд доларів, якщо прибуток збережеться. Крім того, виробники чіпів, такі як AMD, Nvidia та Arm, зросли на 1-2%.

"Під керівництвом гендиректора Intel Пета Гелсінгера компанія робить значні інвестиції в інфраструктуру, сподіваючись, що  це надасть їй перевагу у виробництві мікросхем і дозволять конкурувати з такими компаніями, як тайванська TSMC за клієнтів-ливарників", – йдеться в повідомленні. 

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Додається, що компанія очікує, що її виручка і прибуток у четвертому кварталі будуть вищими за очікування Уолл-стріт, оскільки падіння в її сегменті ПК, яке спостерігалося влітку, було меншим, ніж очікувалося.

Нагадаємо:

Американська корпорація Intel витратить понад 30 млрд євро на розвиток двох заводів із виробництва мікросхем у Магдебурзі (Німеччина) в рамках своєї експансії в Європі.

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Intel акції
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