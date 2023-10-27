В ОК "Південь" пояснили логіку роботи морського коридору: штучних затримок немає, бо немає графіка

Графіка роботи гуманітарного коридору в Чорному морі наразі не існує, судна курсують тоді, коли дає змогу безпекова ситуація.

Про це повідомила речниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Спікер ОК "Південь" попросила не накручувати ситуацію навколо якихось штучних затримок, що відбуваються.

"Графіку стійкого немає, є можливості, які реалізуються за підтримки сил оборони", - пояснила Гуменюк.

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За словами Гуменюк, йдеться загалом про роботу гуманітарного коридору, а не лише "зернового коридору", де везуть виключно зерно.

"Забезпечення роботи цього коридору запропоновано в умовах, яких можуть дотримуватися Сили оборони й забезпечувати безпекову складову в тому обсязі, в якому це можливо", - наголосила Гуменюк.

Вона нагадала, що робота морського коридору здійснюється без гарантій міжнародних партнерів, його роботу самостійно забезпечують українські військові.

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Судна заходять і виходять із коридору лише тоді, коли військові впевнені, що ця операція відбудеться максимально безпечно.

Водночас вона підтвердила, що військові фіксують збільшення кількості безпілотних літальних розвідувальних апаратів, які збирають інформацію не тільки вздовж лінії фронту, а й намагаються заходити з моря, відстежувати ситуацію в глибших регіонах.

"Перебування в Чорному морі корабельного угруповання має ознаки того, що на суднах можуть перебувати безпілотні літальні розвідувальні апарати. Це робиться для прояснення надводної ситуації (...). Крім того, розуміємо, що накопичення певних ресурсів ворога буде реалізовано. Останнім часом ми вже спостерігали це. Атаки стали більш спрямованими в сенсі певної спроби", - констатувала Гуменюк.

Нагадуємо:

Напередодні консалтингова компанія Barva Invest заявила, що 25 жовтня АМПУ випустила попередження про те, що рух суден коридором буде призупинено щонайменше 26 жовтня 2023 року, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації.

Також 25 жовтня Українська зернова асоціація заявила про численні повідомлення учасників ринку зерна про те, що в портах Великої Одеси безпідставно затримують судна, завантажені зерном на експорт, внаслідок чого аграрії несуть "колосальні втрати".

Водночас вже до кінця дня 26 жовтня Міністерство відновлення України заперечило призупинку роботи зернового коридору.

Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив, що "зерновий коридор" не зупинятиметься попри загрози з боку РФ.