Фонд держмайна продасть ще одну конфісковану у російського олігарха Шелкова компанію

Михайло Шелков ФОто рбк

Фонд держмайна (ФДМУ) готує до приватизації компанію "Тай-Мінералс", яка раніше належала підсанкційному російському мільярдеру, акціонеру титанової корпорації "ВСМПО-Авісма" Михайлу Шелкову.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

У Фонді пояснили, що незабаром оголосять дату онлайн-аукціону у держсистемі Prozorro.Продажі. Стартова ціна - приблизно 5 млн грн.

"ФДМУ продовжує активно готувати до приватизації санкційні активи, які раніше належали російським олігархам. З новими приватними власниками ці підприємства мають працювати на Україну.

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Ми робимо все можливе, щоб забезпечити прозорий і чесний процес приватизації", - заявив заступник голови ФДМУ Сергій Симонов.

При цьому основні види діяльності "Тай-Мінералс" - надання в оренду легкових і вантажних автомобілів, сільськогосподарських і будівельних машин та устаткування тощо.

У ФДМУ нагадали, що 24 лютого 2023 року Кабмін передав в управління Фонду держмайна вилучені в дохід держави активи Шелкова. Крім "Тай-Мінералс", серед них компанії "ВСМПО Титан Україна"‎, "Інвестагро", Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат‎ тощо.

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Зазначається, що Кабмін ухвалив таке розпорядження на підставі рішення ВАКС від 23 січня 2023 року і постанови Апеляційної палати цього ж суду від 3 лютого 2023 року.

"Суд застосував санкції щодо Михайла Шелкова через те, що він сприяв збройній агресії РФ проти України. Належна йому корпорація "ВСМПО-Авісма" поставляла титанову продукцію підприємствам російської військово-оборонної промисловості, зокрема в межах контрактів на виконання державного оборонного замовлення", - додали у ФДМУ.

Нагадаємо:

Фонд держмайна двічі не зміг продати конфісковану компанію російського олігарха Шелкова, "Інвестагро".

Перший приватизаційний аукціон не відбувся через незацікавленість потенційних інвесторів. Повторний аукціон відмінили.

За даними на сайті ФДМУ про приватизацію, "Інвестагро" готують до повторного прватизаційного аукціону.

У липні ФДМУ оголосив про початок приватизації активів, вилучених у російських олігархів.

Економічна правда