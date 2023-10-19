Всі розділи
Укр / Рус

Чистий прибуток Tesla у третьому кварталі впав майже вдвічі

Четвер, 19 жовтня 2023, 17:50 - Анастасія Жарикова
 
getty images

Виробник електромобілів Tesla за результатами третього кварталу збільшив виторг на 9%, проте чистий прибуток компанії впав у 1,8 раза.

Про це повідомляє Bloomberg.

Агентство зазначає, що останні результати Tesla були гіршими, ніж попередні, які "зовсім не були хорошими".

Операційна маржа Tesla знижувалася щоквартально, починаючи з третього кварталу минулого року, знизившись більш ніж наполовину до 7,6%. 

Реклама:

У третьому кварталі Tesla поставила приблизно на 91 тис автомобілів (27%), ніж за аналогічний період минулого року.

Операційний прибуток виробника електрокарів упав на 1,9 млрд дол, або більш ніж наполовину.

Основною темою результатів Tesla цього року стало зниження прибутковості в результаті повторного зниження цін, яке не було компенсовано відповідним стрибком продажів. 

Реклама:

Валова маржа на автомобіль, скоригована з урахуванням продажу регулятивних кредитів (які різко зросли) і лізингу, знизилася вдвічі порівняно з роком раніше до приблизно 7000 дол, що є найнижчим показником принаймні з початку 2018 року.

Виторг Tesla за звітний квартал досяг 23,35 млрд дол порівняно з 21,54 млрд дол в аналогічний період 2022 року.

Чистий прибуток зменшився до 1,85 млрд дол, або 0,53 дол у розрахунку на акцію, порівняно з 3,29 млрд дол, або 0,95 дол на акцію у третьому кварталі 2022 року.

Валова рентабельність зменшилася до 17,9% порівняно з 25,1% роком раніше та 18,2% у другому кварталі 2023 року.

Нагадуємо:

Гендиректор Tesla Ілон Маск попередив про труднощі з нарощуванням виробництва довгоочікуваного електропікапа Cybertruck і оголосив, що поставки почнуться 30 листопада.

Tesla прибуток виробництво електромобіль авто
Реклама:
Матеріали за темою
Tesla почне поставки пікапа Cybertruck наприкінці листопада 19 жовтня 2023, 12:28
Власники електромобілів Kia отримають доступ до зарядних станцій Tesla 5 жовтня 2023, 19:16
Таїланд очікує отримати 5 мільярдів доларів інвестицій від Tesla, Google і Microsoft 24 вересня 2023, 13:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті