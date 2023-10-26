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Motorola представила смартфон з гнучким екраном, який можна носити на зап'ясті

Четвер, 26 жовтня 2023, 20:48 - Ігор Пилипів
 
фото: Lenovo

Компанія Motorola на Lenovo Tech World 23 представила новий концептуальний смартфон Moto, екран якого згинається, а сам телефон можна огорнути навколо запʼястя. 

Про це повідомляє The Verge.  

Зазначається, що компанія вже показувала подібну технологію на Tech World 2016. Проте нова версія виглядає більш досконалою ніж попередня. 

Новий прототип Motorola має приємну помаранчеву тканинну підкладку. Смартфон, ймовірно, повинен триматися на руці за допомогою магнітного браслета, який має фіксувати його як годинник.

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Загалом презентація нового смартфона тривала всього кілька хвилин і в Motorola не розповіли більш детальних характеристик пристрою, крім демонстрації функції генерації шпалер.

Нагадаємо:

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