За умови допомоги від партнерів міжнародні резерви становитимуть понад 40 мільярдів доларів - НБУ

Національний банк завдяки офіційному фінансуванню зможу підтримувати міжнародні резерви на рівні вище 40 мільярдів доларів.

Про це повідомив голова правління НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу.

"Передбачається, що загальний обсяг фінансової підтримки у формі кредитів і грантів цьогоріч сягне близько 45 млрд дол. США. Ці надходження залишаються основним джерелом покриття високого дефіциту державного бюджету, що цього року розшириться до майже 29% ВВП", – зазначив очільник регулятора.

Завдяки фінансовій допомозі від партнерів Україна має змогу фінансувати значний дефіцит поточного рахунку бюджету, а НБУ – підтримувати високий рівень міжнародних резервів та балансувати валютний ринок.

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У наступні роки потреби України в зовнішньому фінансуванні в залишатимуться значними, попри поступову мобілізацію внутрішніх фінансових ресурсів та фіскальну консолідацію.

"Важливим припущенням прогнозу залишається достатність та ритмічність надходження такої допомоги. Необхідною умовою для цього є виконання Україною взятих на себе зобов’язань перед міжнародними партнерами. Це дасть змогу профінансувати критичні видатки бюджету та надалі уникати його емісійного фінансування.

Зі свого боку НБУ зможе підтримувати резерви на рівні вище 40 млрд дол. США, попри значні інтервенції для збереження стійкості валютного ринку, у тому числі на тлі подальших заходів із валютної лібералізації", – резюмував Пишний.

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Нагадуємо:

Правління Національного банку 26 жовтня прийняло рішення знизити облікову ставку з 20% до 16%.