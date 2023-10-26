Курс валют на 26 жовтня: гривня різко зміцнилась до євро
26 жовтня готівкова гривня різко зміцнилась у банках відносно євро, але дещо ослабла до долара, на "чорному ринку" коливання незначні.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:40 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,63 – 37,98 грн проти котирувань у 37,61 – 37,97 грн напередодні.
На цей же час "чорний" курс євро становив 40,15 – 40,35 грн проти курсу 40,18 – 40,37 грн за євро напередодні.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 37,5 - 38,1 грн (курс на 25 жовтня – 37,5 - 38,08 грн);
- Євро – 39,95 - 40,6 грн (курс на 25 жовтня – 40,0 - 40,85 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 37,1 - 37,7 грн;
- Ощадбанк – 37,5 - 38,1 грн;
- Укрексімбанк – 37,4 - 38,1 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,5 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.
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Нагадуємо:
Національний банк з 3 жовтня скасував фіксований курс та оголосив про перехід у режим керованої гнучкості обмінного курсу.
Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила "політ у космос" - НБУ для задоволення попиту на ринку продав стільки валюти, скільки потрібно.