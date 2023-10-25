"Енергоатом" планує погасити борги перед "Укренерго" до кінця року

Державне підприємство "НАЕК "Енергоатом"" до кінця 2023 року планує повністю сплатити заборгованість за послугу з диспетчерського управління перед НЕК "Укренерго".

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

"З початку 2023 року ДП "НАЕК "Енергоатом" сплатило НЕК "Укренерго" за послугу з диспетчерського управління 4,7 млрд грн. До кінця поточного року компанія планує сплатити ще 2,8 млрд грн для повного погашення заборгованості за ці послуги та здійснення поточних платежів відповідно до умов договору", – сказано в повідомленні "Енергоатому".

Водночас у компанії наголосили, що постійне збільшення тарифів "Укренерго" на власні послуги з диспетчеризації та транспортування електроенергії мережами призводить до значного дисбалансу, перерозподілу коштів на користь "Укренерго" і формування великої заборгованості на енергоринку.

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Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" вирішило скасувати відкриті торги на поставку ротора циліндра високого тиску для турбіни Хмельницької АЕС, пояснюючи це "скороченням обсягу витрат".











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