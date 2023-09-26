"Енергоатом" скасував закупівлю запчастин для турбіни Хмельницької АЕС через "скорочення витрат"

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" вирішило скасувати відкриті торги на поставку ротора циліндра високого тиску для турбіни Хмельницької АЕС, пояснюючи це "скороченням обсягу витрат".

Згідно з інформацією в системі електронних держзакупівель Prozorro, рішення про скасування торгів було ухвалено 21 вересня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Рішення про скасування торгів ухвалено на підставі розглянутого уповноваженою особою листа відокремленого підрозділу "Централізовані закупівлі" та з урахуванням рішення робочої групи з питань державних закупівель у зв'язку зі "скороченням обсягу видатків на закупівлю товарів, робіт або послуг", - повідомляє агентство.

Очікувана сума закупівлі становила 583,438 млн грн (без ПДВ).

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При цьому, як випливає з документації, АТ "Укренергомашини" (Харків) запропонувало поставити обладнання за 298 млн грн.

"Інтерфакс-Україна" звертає увагу, що відкриті торги з особливостями було оголошено ще 30 березня поточного року з терміном поставки обладнання до березня 2025 року.

При цьому АТ "Укренергомашини" тричі зверталося до Антимонопольного комітету зі скаргами на дискримінаційні умови тендеру (і невиконання замовником рішень АМКУ щодо внесення змін до тендерної документації), у зв'язку з чим переносили і термін розкриття пропозицій.

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Пропозицію єдиного учасника - АТ "Укренергомашини" було розкрито 30 серпня.

Термін оскарження рішення про скасування торгів - до 2 жовтня.

Нагадуємо:

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує Запорізьку, Південноукраїнську, Рівненську та Хмельницьку станції з 15 енергоблоками, оснащеними водо-водяними енергетичними реакторами, загальною встановленою електричною потужністю 13,8 ГВт. ЗАЕС потужністю 6 ГВт перебуває в окупації РФ з 4 травня 2022 року.