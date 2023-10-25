Свириденко озвучила ключові фактори для повернення українців з-за кордону
Ключовими факторами для повернення українців, що виїхали за кордон через війну, є безпека, можливість знайти роботу і навчатись та мати житло. Уряд вже працює над створенням умов для реалізації кожної складової.
Про це заявила перший віцепрем’єр-міністр України, міністр економіки Юлія Свириденко під час виступу на форумі "Human capital UA".
Свириденко також озвучила, яких заходів вживає уряд для повернення українців:
- прискорення процесу розмінування України через застосування нових підходів і способів та сучасних технологій тощо;
- запровадження грантових програм "єРобота", за якими можна отримати грант на започаткування або розширення свого бізнесу;
- впровадження програми доступного кредитування "єОселя", в рамках якої українці можуть взяти кредити під 3% або 7% на придбання житла;
- надання можливості отримати ваучери на навчання за 124 професіями та спеціальностями.
Міністр економіки наголосила, що Уряд має подолати найбільшу міграційну кризу з часів Другої світової війни та повернути українців.
"В Україні найбільша міграційна криза з часів Другої світової війни – понад 6 мільйонів українців нині за кордоном. Кількість тих, хто вже знайшов там роботу, з кожним місяцем зростає. Наш найбільший виклик – повернути їх додому", – зауважила Свириденко.
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Нагадуємо:
За перше півріччя 2023 року кількість українських біженців за кордоном зросла на 300-500 тисяч осіб. Станом на кінець червня за кордоном перебувало від 5,6 до 6,7 млн українців. Як і раніше, більшість біженців — це жінки та діти. Водночас зростає кількість чоловіків.