"Укренерго" отримає майже 80 мільйонів євро від Німеччини для укріплення захисту об'єктів

фото: укренерго

НЕК "Укренерго" отримає 76 млн євро гранту від уряду Німеччини для укріплення захисту об’єктів та підвищення надійності живлення споживачів.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

Грант виділив уряд Німеччини через німецький банк розвитку KfW.

"Кошти будуть спрямовані на фінансування будівництва інженерного захисту підстанцій, встановлення нового високовольтного обладнання, зокрема автотрансформаторів, та модернізацію мережі на кордоні з Європою", - йдеться у повідомленні.

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Грантову уоду в онлайн-форматі 13 жовтня підписали голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, старший менеджер портфоліо проєктів KfW Альмут Алерс та регіональний менеджер по Східній Європі, Кавказу, Центральній Азії KfW Майкл Еверс.

"Фінансування за грантовою угодою між KfW та "Укренерго" підтримає здатність України успішно пройти цей та наступні зимові сезони через сприяння швидкій відбудові та створенню захисних споруд на підстанціях.

А виділений днями другий зимовий пакет військової допомоги від Німеччини, який включає ППО PATRIOT, IRIS-T і Gepard, допоможе захистити критично важливу інфраструктуру", - заявив Мартін Єґер.

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Загалом, "Укренерго" залучило понад 220 мільйонів євро кредитних і грантових коштів KfW для відновлення та реконструкції підстанцій.

Економічна правда