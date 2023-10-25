Топменеджер виробника алкоголю Bacardi, який продовжує роботу в РФ, став кандидатом на санкції

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Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку кандидатів на санкції топпредставника найбільшої приватної міжнародної алкогольної компанії у світі Bacardi, яка вже перебуває у переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Йдеться про Константіна Якімова, який раніше обіймав посаду керівника українського офісу Bacardi, а зараз очолює представництво компанії в Казахстані.

"Якімов є громадянином РФ і безпосередньо впливає на рішення компанії залишатися на російському ринку.

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Завдяки діям таких осіб як Константін Якімов бренди компанії Bacardi можна знайти не тільки на території Росії, а й на тимчасово окупованих територіях України. Продукція Bacardi є в наявності в бутиках "Конфетерра" в Донецьку та Луганську. В Криму продукцію компанії можна придбати у фірмових магазинах дистриб’ютора "Лудинг" і в бутиках Krasnikov Wine", - наголошують в НАЗК.

В агентстві заявили, що вже надіслали до СБУ пропозиції щодо застосування санкцій проти Константіна Якімова.

Накладання санкцій на Якімова має вплинути на позицію компанії та спонукати ухвалити рішення щодо виходу з російського ринку, додали в НАЗК.

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Нагадуємо:

У серпні НАЗК внесло Bacardi Limited до переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки вона продовжує активно працювати в Росії.

Виробник алкоголю Bacardi за останній рік поставив продукції до РФ на мільйони доларів, що призвело до зростання її доходів та прибутків у Росії.

Bacardi International, який відразу після початку повномасштабної війни в Україні оголосив, що припинить експорт алкоголю в РФ і заморозить інвестиції в рекламу, збільшив прибуток російської філії торік утричі.

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Економічна правда