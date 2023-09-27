Гендиректор Shell зазнав тиску всередині компанії через скорочення інвестицій у відновлювальні джерела - ЗМІ
Генеральний директор Shell Ваель Саван зазнав тиску через свою стратегію прозвитку енергетичної компанії після того, як двоє співробітників опублікували відкритий лист, у якому закликали його не скорочувати інвестиції у відновлювані джерела енергії, що викликало внутрішні дебати.
Про це повідомляє Reuters.
Відкритий лист, опублікований на початку цього місяця у внутрішній мережі Shell надійшов після того, як Саван на дні інвесторів у червні оголосив про плани уповільнити інвестиції у відновлювані джерела енергії та бізнес з низьким вмістом вуглецю в рамках стратегії збільшення прибутку.
Компанія також розділила свій низьковуглецевий бізнес і скасувала роль глобального керівника відділу відновлюваних джерел енергії, після чого залишив цю посаду Томас Бростром менш ніж за два роки роботи на цій посаді.
"Протягом тривалого часу Shell прагнула бути лідером у енергетичному переході. Це причина, чому ми тут працюємо. Останні оголошення під час і після дня ринків капіталу глибоко нас хвилюють... Ми можемо тільки сподіватися, що оптика оголошень CMD обманює нас і що Shell продовжує свій шлях лідера в енергетичному переході", — йдеться в листі, адресованому Савану та виконавчому комітету Shell.
Згідно з джерелами в компанії, лист отримав понад 80 000 переглядів і 1000 лайків, а також викликав тривалий обмін коментарями на відкритій платформі, в тому числі від Савана.
"Для організації, яка перебуває в центрі енергетичного переходу, немає простих відповідей і не бракує дилем чи викликів", — написав Саван у своїй відповіді.
"Можливо, ми не завжди погоджуємося щодо подальших дій, але я відчуваю задоволення від тієї ролі, яку Shell відіграє і відіграватиме надалі. Я пишаюся тим, як ми щодня забезпечуємо доступну та безпечну енергію для людей, у той час як ми наполегливо працюємо, щоб забезпечити рішення з низьким вмістом вуглецю для наших клієнтів, оскільки з часом ми переходимо до бізнесу з нульовими викидами", - додав він.
Саван, який обійняв посаду в січні, зосередився на покращенні операційної діяльності та прибутковості Shell, зосередившись на нафтогазових операціях, біопаливі та зарядці електромобілів.
Останніми місяцями Shell вийшла з морських вітрових проектів в Ірландії та Франції, продала свій британський бізнес з роздрібної торгівлі електроенергією та заявила, що прагне продати частки в проектах відновлюваної енергетики в Індії.
Джерела в галузі повідомили, що компанія також розглядає можливість продажу повністю або частково придбаної в 2019 році компанії Sonnen із зберігання акумуляторів.
Кілька керівників вищої ланки Shell залишили підрозділ з низьким вмістом вуглецю та відновлюваних джерел енергії після зміни стратегії.
Shell заявляла, що прагне стати компанією з нульовими викидами до 2050 року.