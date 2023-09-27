Гендиректор Shell зазнав тиску всередині компанії через скорочення інвестицій у відновлювальні джерела - ЗМІ

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Генеральний директор Shell Ваель Саван зазнав тиску через свою стратегію прозвитку енергетичної компанії після того, як двоє співробітників опублікували відкритий лист, у якому закликали його не скорочувати інвестиції у відновлювані джерела енергії, що викликало внутрішні дебати.

Про це повідомляє Reuters.

Відкритий лист, опублікований на початку цього місяця у внутрішній мережі Shell надійшов після того, як Саван на дні інвесторів у червні оголосив про плани уповільнити інвестиції у відновлювані джерела енергії та бізнес з низьким вмістом вуглецю в рамках стратегії збільшення прибутку.

Компанія також розділила свій низьковуглецевий бізнес і скасувала роль глобального керівника відділу відновлюваних джерел енергії, після чого залишив цю посаду Томас Бростром менш ніж за два роки роботи на цій посаді.

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"Протягом тривалого часу Shell прагнула бути лідером у енергетичному переході. Це причина, чому ми тут працюємо. Останні оголошення під час і після дня ринків капіталу глибоко нас хвилюють... Ми можемо тільки сподіватися, що оптика оголошень CMD обманює нас і що Shell продовжує свій шлях лідера в енергетичному переході", — йдеться в листі, адресованому Савану та виконавчому комітету Shell.

Згідно з джерелами в компанії, лист отримав понад 80 000 переглядів і 1000 лайків, а також викликав тривалий обмін коментарями на відкритій платформі, в тому числі від Савана.

"Для організації, яка перебуває в центрі енергетичного переходу, немає простих відповідей і не бракує дилем чи викликів", — написав Саван у своїй відповіді.

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"Можливо, ми не завжди погоджуємося щодо подальших дій, але я відчуваю задоволення від тієї ролі, яку Shell відіграє і відіграватиме надалі. Я пишаюся тим, як ми щодня забезпечуємо доступну та безпечну енергію для людей, у той час як ми наполегливо працюємо, щоб забезпечити рішення з низьким вмістом вуглецю для наших клієнтів, оскільки з часом ми переходимо до бізнесу з нульовими викидами", - додав він.

Саван, який обійняв посаду в січні, зосередився на покращенні операційної діяльності та прибутковості Shell, зосередившись на нафтогазових операціях, біопаливі та зарядці електромобілів.

Останніми місяцями Shell вийшла з морських вітрових проектів в Ірландії та Франції, продала свій британський бізнес з роздрібної торгівлі електроенергією та заявила, що прагне продати частки в проектах відновлюваної енергетики в Індії.

Джерела в галузі повідомили, що компанія також розглядає можливість продажу повністю або частково придбаної в 2019 році компанії Sonnen із зберігання акумуляторів.

Кілька керівників вищої ланки Shell залишили підрозділ з низьким вмістом вуглецю та відновлюваних джерел енергії після зміни стратегії.

Shell заявляла, що прагне стати компанією з нульовими викидами до 2050 року.