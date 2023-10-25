У Мінцифри розкрили, хто представить Україну на цьогорічному Web Summit

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Україну на Web Summit у Лісабоні представлятимуть 25 стартапів та скейлапів, серед яких ІТ-проєкти з ШІ, екології, психології, бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Цьогоріч найпотужніша світова технологічна конференція Web Summit відбудеться з 13 до 16 листопада в Лісабоні.

Від України у ньому візьмуть участь, зокрема, стартапи для бізнесу:

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RemOnline — рішення, що спрощує облік та управління бізнесом, буде корисним для малих і середніх підприємств. Працює як у вебверсії, так і через мобільний застосунок. Зручно та економічно ефективно;

Revisior — система зворотного зв’язку, яка допомагає збирати відгуки. Завдяки Revisior можна отримувати якісну аналітику та автоматично обробляти скарги;

Uspacy — єдиний робочий онлайн-простір для організації щоденних процесів компаній малого й середнього бізнесу. Комунікація, спільна робота та продажі — усе в одному;

InVisionaryBox — інтерактивне рішення для підвищення уваги покупця до бренду за допомогою гейміфікованих досвідів з доповненою реальністю;

Finmap — інструмент управління грошовими потоками для агентств, сервісних компаній, розробників та проєктних компаній;

HOROSHOP — сучасна платформа для створення інтернет-магазинів з глибокою локалізацією на місцеві ринки;

Ringostat — перша українська бізнес-телефонія на базі ШІ;

Getpin — SaaS-інструмент, який допомагає компаніям посилити свою присутність в інтернеті завдяки ШІ-рішенням;

Alty — компанія з аутсорсингу ІТ-продуктів, яка консультує, дизайнить та займається розробкою рішень для стартапів і міжнародних компаній;

Silentbox® acoustic office booths — акустичні офісні кабіни для комфортних переговорів онлайн та офлайн.

Ініціативи, спрямовані на ментальне та фізичне здоров’я:

Ochi — технологічний сервіс догляду за очима. Допомагає носіям контактних лінз позбуватися болю в очах, забезпечувати вчасну заміну лінз та отримувати медичну підтримку;

Rozmova — рішення для пошуку найкращих психотерапевтів, а також кар’єрний застосунок для таких фахівців;

Aspichi — стартап, що створює VR-помічника психолога, який надає додаткове лікування, діагностику та спілкування з пацієнтами за допомогою ШІ та 360-відео;

Nasnaga — закритий цифровий маркетплейс, де користувачі можуть отримати персональну програму здоров’я чи проконсультуватися з медичними експертами.

Інші проєкти:

GIOS — інтерактивна математична ШІ-платформа для школярів та маркетплейс репетиторів;

SUITSME — fashion-платформа, де всі, хто цікавиться цією сферою, можуть виражати себе та отримувати підтримку спільноти однодумців;

G-MAK — інноваційний пристрій безпеки, оснащений низкою унікальних технічних функцій, які можуть фізично зупинити або дезорієнтувати зловмисника;

YouScan — платформа для аналітики соціальних медіа на базі ШІ з найкращими в індустрії можливостями аналізу зображень;

S.Lab — український стартап, який виготовляє екологічне пакування з рослинних компонентів, що може використовуватися як заміна пінопласту;

Releaf Paper — екостартап, що розробив технологію виробництва паперу з опалого листя;

Kycaid Limited — платформа онлайн-верифікації особистості, яка дає змогу підприємствам спрощувати перевірку ідентичності клієнтів та підвищувати рівень безпеки, зменшуючи операційні ризики;

Datuum.ai — no-code платформа на базі ШІ, яка автоматизує онбординг та трансформацію даних з різних джерел;

Reteno — платформа для комунікацій та утримання користувачів мобільних застосунків, у якій повідомлення та кампанії створює ШІ;

birb — ШІ-застосунок для оренди квартир, де всі об’єкти розміщені на 3D-мапі;

Djooky — глобальна онлайн-ринкова екосистема, де творці музики можуть випускати акції на свої пісні, а шанувальники та інвестори — купувати й продавати їх.

Нагадуємо:

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Web Summit — це ефективний майданчик для пошуку інвестицій та нових партнерств, а також промоції України як потужної технологічної держави. Тут стартапи можуть не тільки розказати про свої досягнення, а й знайти можливості для розвитку чи перейняти досвід від світових гравців технологічної галузі.

Перший Web Summit провели у 2009 році в Дубліні. У 2015 році його засновник і на той момент генеральний директор Педді Косгрейв заявив, що з 2016 року конференція проходитиме в столиці Португалії Лісабоні.

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