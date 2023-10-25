УЗ повідомила про перемогу над дефіцитом квитків: завдяки новому потягу до Варшави

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За 10 днів після запуску нового залізничного рейсу Коломия — Львів — Варшава ним скористались понад 2800 пасажирів, поїзд має високу популярність, але квитки на тиждень вперед доступні в наявності.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"На ділянці Рава-Руська - Варшава поїзд з перших днів тримає високу планку популярності та заповнюється на 86%. Квитки на наступний тиждень ще є в наявності: придбати їх можна через мобільний застосунок, на сайті, у чат-боті та касах вокзалів", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві розповіли, що пасажири проводять в дорозі від початкової до кінцевої станції майже 14 годин: від Львова до Рави-Руської — всього 1,5 години сучасним дизель-поїздом українського виробництва з доступом до Wi-Fi через Starlink, а в Раві-Руській пасажири здійснюють пересадку з поїзда української ширини колії (1520 мм) на поїзд польського перевізника SKPL європейської колії (1435 мм) і зворотно. Поїздка від Рави-Руської до Варшави займає 8 годин.

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Обидва поїзди мають місця 1-го та 2-го класу.

Нагадуємо:

15 жовтня АТ "Укрзалізниця" запустила нове залізничне сполучення між Коломиєю та Варшавою через пункт пропуску Рава-Руська.

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У Коломиї на Івано-Франківщині працюють над запуском залізничного маршруту до Румунії.