Для моряків запустили онлайн-запис для отримання послуг в Адміністрації судноплавства

Для українських моряків запустили можливість онлайн-запису для отримання послуг в Адміністрації судноплавства.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Більше жодних очікувань на видачу документів з шостої ранку — у моряків з’явилась можливість записатись в чергу через смартфон", - йдеться в повідомленні.

Для запису необхідно обрати зручний день та час та з’явитись за записом в Адміністрації судноплавства для отримання послуги.

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"Запис працює за принципом одна людина — одна доба — одна послуга. Працівники Адміністрації судноплавства здійснюватимуть доступ особи до послуги за прізвищем, вказаним під час реєстрації", - додали в Мінвідновлення.

Для запису в електронну чергу треба здійснити такі кроки:

обрати послугу "Е-черга" на головній сторінці сайту Адміністрації судноплавства та перейти за посиланням;

зареєструватись за допомогою мобільного телефона або Telegram-bot;

обрати необхідну послугу, дату та час для отримання;

отримати смс-повідомлення з кодом-підтвердження та номером талона. Код-підтвердження необхідно протягом 10 хвилин ввести на сайт, тільки так реєстрація буде повністю завершена (реєстрація через Telegram-bot працює без підтвердження);

отримати спеціальний талон.

Послуга електронного запису в чергу розпочинається з Одеси, там встановлений спеціальний термінал, а онлайн-запис можливо здійснити вже сьогодні.

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Наразі запис онлайн та через термінал можливий для:

подачі заяви та отримання кваліфікаційних документів;

подачі заяви та отримання посвідчення особи моряка;

повного переліку адміністративних послуг, які надаються Адміністрацією судноплавства.

Запис в чергу є безкоштовним та індивідуальним, передавати талон стороннім особам заборонено.

У Мінвідновлення зауважили, що надання такої послуги є частиною загальної програми зі протидії корупції.

Нагадуємо:

Моряки зможуть отримувати послужну книжку - один з основних документів, за допомогою якого моряк може підтвердити та присвоїти звання по наявному в нього стажу - поштою.

Раніше на порталі державних послуг "Дія" запустили інструмент підтвердження або підвищення кваліфікації моряка після бета-тестування послуги.