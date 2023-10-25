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Для моряків запустили онлайн-запис для отримання послуг в Адміністрації судноплавства

Середа, 25 жовтня 2023, 10:42 - Анастасія Жарикова

Для українських моряків запустили можливість онлайн-запису для отримання послуг в Адміністрації судноплавства.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Більше жодних очікувань на видачу документів з шостої ранку — у моряків з’явилась можливість записатись в чергу через смартфон", - йдеться в повідомленні.

Для запису необхідно обрати зручний день та час та з’явитись за записом в Адміністрації судноплавства для отримання послуги.

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"Запис працює за принципом одна людина — одна доба — одна послуга. Працівники Адміністрації судноплавства здійснюватимуть доступ особи до послуги за прізвищем, вказаним під час реєстрації", - додали в Мінвідновлення.

Для запису в електронну чергу треба здійснити такі кроки:

  • обрати послугу "Е-черга" на головній сторінці сайту Адміністрації судноплавства та перейти за посиланням;
  • зареєструватись за допомогою мобільного телефона або Telegram-bot;
  • обрати необхідну послугу, дату та час для отримання;
  • отримати смс-повідомлення з кодом-підтвердження та номером талона. Код-підтвердження необхідно протягом 10 хвилин ввести на сайт, тільки так реєстрація буде повністю завершена (реєстрація через Telegram-bot працює без підтвердження);
  • отримати спеціальний талон.

Послуга електронного запису в чергу розпочинається з Одеси, там встановлений спеціальний термінал, а онлайн-запис можливо здійснити вже сьогодні.

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Наразі запис онлайн та через термінал можливий для:

  • подачі заяви та отримання кваліфікаційних документів;
  • подачі заяви та отримання посвідчення особи моряка;
  • повного переліку адміністративних послуг, які надаються Адміністрацією судноплавства. 

Запис в чергу є безкоштовним та індивідуальним, передавати талон стороннім особам заборонено.

У Мінвідновлення зауважили, що надання такої послуги є частиною загальної програми зі протидії корупції.

Нагадуємо:

Моряки зможуть отримувати послужну книжку - один з основних документів, за допомогою якого моряк може підтвердити та присвоїти звання по наявному в нього стажу - поштою.

Раніше на порталі державних послуг "Дія" запустили інструмент підтвердження або підвищення кваліфікації моряка після бета-тестування послуги.

послуги Мінвідновлення
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