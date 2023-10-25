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Курс валют на 25 жовтня: гривня зміцнюється до іноземних валют

Середа, 25 жовтня 2023, 10:06 - Анастасія Жарикова

25 жовтня готівкова гривня укріпилась до долара США та євро як в банках, так і на чорному ринку. 

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:50 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,6 – 37,91 грн проти котирувань у 37,54 – 37,93 грн напередодні. 

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,18 – 40,39 грн проти курсу 40,25 – 40,45 грн за євро напередодні. 

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Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 37,5 - 38,08 грн (курс на 24 жовтня – 37,5 - 38,1 грн);
  • Євро – 40,0 - 40,85 грн (курс на 24 жовтня – 40,0 - 40,7 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 37,1 - 37,7 грн;
  • Ощадбанк – 37,5 - 38,2 грн;
  • Укрексімбанк – 37,2 - 38,0 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,5 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Читайте також: Більше не фіксований. НБУ перейшов до гнучкого курсу. Що буде з гривнею?

Нагадуємо:

Національний банк з 3 жовтня скасував фіксований курс та оголосив про перехід у режим керованої гнучкості обмінного курсу.

Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила "політ у космос" - НБУ для задоволення попиту на ринку продав стільки валюти, скільки потрібно.

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