ЄС хоче повністю відмовитись від російського палива до кінця десятиліття

Європейський Союз має на меті позбутися залежності Європи від російського викопного палива протягом цього десятиліття.

Про це йдеться на сайті Європейської комісії.

У звіті про стан Енергетичного Союзу за 2023 рік зазначається, що напередодні зими 2023-2024 років ЄС краще підготовлений до забезпечення своєї енергетичної безпеки.

Так, ЄС різко зменшив свою залежність від російського викопного палива, а саме поступово припинив імпорт вугілля, скоротив імпорт нафти на 90%, скоротив імпорт газу зі 155 млрд кубометрів у 2021 році до приблизно 80 млрд кубометрів у 2022 році та приблизно до 40-45 млрд кубометрів у 2023 році.

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Також блок скоротив попит на газ більш ніж на 18% проти попередніх п’яти років, заощадивши близько 53 млрд кубометрів газу.

Напередодні зими 2022-2023 років газосховища у Європі були заповнені на 95%, зараз заповненість становить понад 98%, йдеться у звіті.

Незважаючи на те, що найгірші наслідки енергетичної кризи вже позаду, у Єврокомісії наголошує, що місця для самовдоволення немає.

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"ЄС має продовжувати забезпечувати недорогу, надійну та доступну енергію для домогосподарств і підвищувати конкурентоспроможність своєї промисловості, підтримуючи інвестиції в чисті технології", – йдеться у звіті.

Нагадуємо:

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує, що світовий попит на нафту, природний газ і вугілля досягне піку до 2030 року, частково завдяки політиці, яку країни вже ухвалили для просування більш чистих видів енергії та транспорту.